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WHOパンデミック条約反対のデモ 東京
WHOパンデミック条約反対のデモ 東京
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世界保健機関（WHO）が進める、新型コロナワクチン接種などに関わるパンデミック条約 IHR（国際保健規則）の改正案に反対する大規模デモ「WHOから命をまもる国民運動・大決起集会」が31日、東京で行われた。スプートニク特派員が伝えた。 2024年5月31日, Sputnik 日本
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会場となった日比谷公園では、数千人規模の参加者らが長蛇の列をつくった。参加者らは、「自由を奪うな！」「自分の健康は自分で管理する！」と声をあげた。
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WHOパンデミック条約反対のデモ 東京
2024年5月31日, 15:00 (更新: 2024年5月31日, 16:27)
世界保健機関（WHO）が進める、新型コロナワクチン接種などに関わるパンデミック条約 IHR（国際保健規則）の改正案に反対する大規模デモ「WHOから命をまもる国民運動・大決起集会」が31日、東京で行われた。スプートニク特派員が伝えた。
会場となった日比谷公園では、数千人規模の参加者らが長蛇の列をつくった。参加者らは、「自由を奪うな！」「自分の健康は自分で管理する！」と声をあげた。