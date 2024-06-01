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日中防衛相会談が1年ぶりに開催
日中防衛相会談が1年ぶりに開催
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日本の木原防衛相はシンガポールで中国の董軍国防相と会談し、沖縄県の尖閣諸島など、東シナ海における中国の海洋進出に懸念を伝えた上で、防衛当局の間で議論を重ねることが重要だとの考えを示した。NHKが報じた。 2024年6月1日, Sputnik 日本
2024-06-01T12:52+0900
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会談は日本時間の午前11時前からおよそ50分間行われた。冒頭、木原防衛相は次のように発言した。そのうえで、防衛当局間のホットラインを適切に運用していくことや、今後も対話や交流を推進していく考えを伝えた模様。
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日中防衛相会談が1年ぶりに開催
日本の木原防衛相はシンガポールで中国の董軍国防相と会談し、沖縄県の尖閣諸島など、東シナ海における中国の海洋進出に懸念を伝えた上で、防衛当局の間で議論を重ねることが重要だとの考えを示した。NHKが報じた。
会談は日本時間の午前11時前からおよそ50分間行われた。冒頭、木原防衛相は次のように発言した。
「日中間には尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、わが国周辺での中国側の軍事活動の活発化など安全保障上、多くの懸念が存在している」
そのうえで、防衛当局間のホットラインを適切に運用していくことや、今後も対話や交流を推進していく考えを伝えた模様。