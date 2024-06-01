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【図説】アジア最大の原子力発電所
【図説】アジア最大の原子力発電所
Sputnik 日本
アジアは、原子力発電をはじめとする発電能力が著しく成長している世界の主要地域。アジア最大の原子力発電所をスプートニクが紹介する。 2024年6月1日, Sputnik 日本
2024-06-01T06:10+0900
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【図説】アジア最大の原子力発電所

2024年6月1日, 06:10
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アジアは、原子力発電をはじめとする発電能力が著しく成長している世界の主要地域。アジア最大の原子力発電所をスプートニクが紹介する。
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