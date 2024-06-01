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親パレスチナ活動家らがNYのブルックリン美術館を占拠
親パレスチナ活動家らがNYのブルックリン美術館を占拠
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親パレスチナ活動家らがニューヨークのブルックリン美術館に侵入し、美術品の一部を破壊した。米紙ニューヨーク・ポストが報じた。 2024年6月1日, Sputnik 日本
2024-06-01T11:19+0900
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報道によると、デモ参加者らは登山用具を使って博物館内に侵入したという。博物館関係者によると、一部のデモ参加者は警備員と衝突したとのこと。博物館の入り口には約800人が集まった模様。
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親パレスチナ活動家らがNYのブルックリン美術館を占拠
親パレスチナ活動家らがニューヨークのブルックリン美術館に侵入し、美術品の一部を破壊した。米紙ニューヨーク・ポストが報じた。
報道によると、デモ参加者らは登山用具を使って博物館内に侵入したという。博物館関係者によると、一部のデモ参加者は警備員と衝突したとのこと。