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中国、「アジア太平洋版NATOを構築している」と米国を批判
中国、「アジア太平洋版NATOを構築している」と米国を批判
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米国のインド太平洋戦略は同国の地政学上の利己的な利益のためだけに用いられており、未来はない。中国中央軍事委員会統合参謀部の景建峰副参謀長が1日、シンガポールで開催のアジア安全保障会議（シャングリラ会合）の場で述べた。 2024年6月2日, Sputnik 日本
2024-06-02T02:13+0900
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景氏によると、米国は地域協力のスローガンの下、冷戦時代の考え方に従った措置を講じている。
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中国、「アジア太平洋版NATOを構築している」と米国を批判
米国のインド太平洋戦略は同国の地政学上の利己的な利益のためだけに用いられており、未来はない。中国中央軍事委員会統合参謀部の景建峰副参謀長が1日、シンガポールで開催のアジア安全保障会議（シャングリラ会合）の場で述べた。
「（この戦略の）真の目的は、米国主導の覇権を維持するために、『小グループ』を次々にアジア太平洋版NATOのより大きな輪に統合することにある」
景氏によると、米国は地域協力のスローガンの下、冷戦時代の考え方に従った措置を講じている。
「この戦略は、本質的に意見の不一致、軍事的対立、不安定化を生み出す戦略であり、歴史の動きに完全に逆行している」