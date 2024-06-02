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日米韓防衛相会談 新設共同訓練の今夏実施を申し合わせ
日米韓防衛相会談 新設共同訓練の今夏実施を申し合わせ
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6月2日、シンガポールで日米韓防衛相会談が実施された。木原防衛相、オースティン米国防長官、シン韓国防部長官は、複数領域における新たな日米韓共同訓練と地域の安全保障上の課題を議論する机上演習の実施、日米韓協力の枠組みの制度化で一致した。 2024年6月2日, Sputnik 日本
2024-06-02T20:51+0900
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同会談はシンガポールで開催のIISSアジア安全保障会議（シャングリラ会合）のフィールドで行われた。会談での主な取り決め
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日米韓防衛相会談 新設共同訓練の今夏実施を申し合わせ
6月2日、シンガポールで日米韓防衛相会談が実施された。木原防衛相、オースティン米国防長官、シン韓国防部長官は、複数領域における新たな日米韓共同訓練と地域の安全保障上の課題を議論する机上演習の実施、日米韓協力の枠組みの制度化で一致した。
同会談はシンガポールで開催のIISSアジア安全保障会議（シャングリラ会合）のフィールドで行われた。
3カ国のハイレベル政策協議や情報共有、共同訓練などの安全保障協力を制度化することで一致。
今夏に新たな３カ国共同訓練「フリーダムエッジ」を実施する方針。
安全保障協力の強化のため、各国が持ち回りで3カ国の防衛相会談や参謀総長会議を開催。
北朝鮮の弾道ミサイル情報を3カ国で即時共有するシステムは、データ共有の仕組みを年末までに更新し、協力強化を確認。