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デキる人に学びたい？ 米国防総省がロシア軍事戦略本を購入へ

デキる人に学びたい？ 米国防総省がロシア軍事戦略本を購入へ

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米国防総省は、ロシアの軍事戦略に関する欧米の著者による書籍購入のための入札を発表した。米国政府購入ウェブサイトSystem for Award Management (SAM) に掲載された内容から明らかになった。 2024年6月2日, Sputnik 日本

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同サイトは購入目的を米空軍パイロットの訓練用と記載している。列挙された中には、英キングス・カレッジ・ロンドンの講師、オーファー・フリードマン著『戦略：ロシアの戦略術の基礎』、オックスフォード大学のロシア研究者アンドリュー・モナハン著『グローバル・エネルギー競争時代におけるロシアの大戦略』、オックスフォード大学で国際関係、政治を教えるサミュエル・ラマニ著のウクライナ紛争に関する著作などがある。この他に中国、人工知能、宇宙戦略に関する書籍も購入予定に挙げられている。米国防総省は各版600冊の購入を計画している。入札の実施予定は6月中旬。

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