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ロシア軍がウクライナ西部の空軍基地を空爆、F-16受け入れの基地を破壊
ロシア軍がウクライナ西部の空軍基地を空爆、F-16受け入れの基地を破壊
Sputnik 日本
ロシア国防省の発表によると、ロシア軍は西部リヴォフ（リヴィウ）州ストルイ市にあるウクライナ軍の飛行場と空軍基地を破壊した。 2024年6月2日, Sputnik 日本
2024-06-02T11:05+0900
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この基地ではNATOが供与するF-16戦闘機の受け入れに向けて準備が進められていた。さらにこの空爆でロシア軍は西側兵器の武器庫も破壊した。
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ロシア軍がウクライナ西部の空軍基地を空爆、F-16受け入れの基地を破壊
2024年6月2日, 11:05 (更新: 2024年6月2日, 11:18)
ロシア国防省の発表によると、ロシア軍は西部リヴォフ（リヴィウ）州ストルイ市にあるウクライナ軍の飛行場と空軍基地を破壊した。
この基地ではNATOが供与するF-16戦闘機の受け入れに向けて準備が進められていた。さらにこの空爆でロシア軍は西側兵器の武器庫も破壊した。