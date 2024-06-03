https://sputniknews.jp/20240603/18544165.html
サウジアラビア ウクライナ平和会議へは不参加＝マスコミ
サウジアラビア ウクライナ平和会議へは不参加＝マスコミ
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サウジアラビアは「ウクライナ平和会議」へは、ロシアが加わっていないことを理由に不参加の意向を表した。独DPA通信がサウジの外交筋からの情報として報じた。同会議は6月15～16日にスイスで開催される。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T01:07+0900
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サウジアラビアは現時点ではまだ、公式的には不参加を表明していない。DPA通信によると、ゼレンスキー大統領は6月1日にサウジアラビアを訪問する予定だったが、延期された。サウジ訪問はスイスの「平和会議」の後に成立する可能性がある。中国外務省の毛寧報道官は31日の定例会見で、6月にスイスで開催されるウクライナに関する会議に北京が参加することは困難だと述べている。
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サウジアラビア ウクライナ平和会議へは不参加＝マスコミ
サウジアラビアは「ウクライナ平和会議」へは、ロシアが加わっていないことを理由に不参加の意向を表した。独DPA通信がサウジの外交筋からの情報として報じた。同会議は6月15～16日にスイスで開催される。
サウジアラビアは現時点ではまだ、公式的には不参加を表明していない。
DPA通信によると、ゼレンスキー大統領は6月1日にサウジアラビアを訪問する予定だったが、延期された。サウジ訪問はスイスの「平和会議」の後に成立する可能性がある。
中国外務省の毛寧報道官は31日の定例会見で、6月にスイスで開催されるウクライナに関する会議に北京が参加することは困難だと述べている。