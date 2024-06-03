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トランプ氏がヌルマゴメドフ氏と握手 ガザ戦争の停止を約束
トランプ氏がヌルマゴメドフ氏と握手 ガザ戦争の停止を約束
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ドナルド・トランプ前米大統領は2日、ロシア出身の元総合格闘家でUFC（総合格闘技団体）のライト級元世界チャンピオンのハビブ・ヌルマゴメドフ氏と会話し、握手を交わした。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T10:40+0900
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ドナルド・トランプ
ハビブ・ヌルマゴメドフ
米国
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ヌルマゴメドフ氏はトランプ氏に、ガザでの戦争を止めるよう呼びかけた。これに対し、トランプ氏は「我々はこれを止める。私がこれを止める」と答えた。
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ドナルド・トランプ, ハビブ・ヌルマゴメドフ, 米国
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トランプ氏がヌルマゴメドフ氏と握手 ガザ戦争の停止を約束
ドナルド・トランプ前米大統領は2日、ロシア出身の元総合格闘家でUFC（総合格闘技団体）のライト級元世界チャンピオンのハビブ・ヌルマゴメドフ氏と会話し、握手を交わした。
ヌルマゴメドフ氏はトランプ氏に、ガザでの戦争を止めるよう呼びかけた。これに対し、トランプ氏は「我々はこれを止める。私がこれを止める」と答えた。