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上皇后・美智子さまコロナ感染

上皇后・美智子さまコロナ感染

Sputnik 日本

宮内庁は3日、上皇后・美智子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表した。極めて軽傷のため、入院せず住まいの仙洞御所で療養する。日本の各メディアが伝えた。 2024年6月3日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

天皇ご一家

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美智子さまのコロナ感染は初めて。上皇陛下はPCR検査の結果、陰性が確認された。

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