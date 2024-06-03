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上皇后・美智子さまコロナ感染
上皇后・美智子さまコロナ感染
Sputnik 日本
宮内庁は3日、上皇后・美智子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表した。極めて軽傷のため、入院せず住まいの仙洞御所で療養する。日本の各メディアが伝えた。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T15:41+0900
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美智子さまのコロナ感染は初めて。上皇陛下はPCR検査の結果、陰性が確認された。
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新型コロナウイルス, 天皇ご一家
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上皇后・美智子さまコロナ感染

2024年6月3日, 15:41
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美智子さま - Sputnik 日本, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Richard A. Brooks/Pool
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宮内庁は3日、上皇后・美智子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表した。極めて軽傷のため、入院せず住まいの仙洞御所で療養する。日本の各メディアが伝えた。
美智子さまのコロナ感染は初めて。上皇陛下はPCR検査の結果、陰性が確認された。
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