https://sputniknews.jp/20240603/18545986.html
上皇后・美智子さまコロナ感染
上皇后・美智子さまコロナ感染
Sputnik 日本
宮内庁は3日、上皇后・美智子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表した。極めて軽傷のため、入院せず住まいの仙洞御所で療養する。日本の各メディアが伝えた。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T15:41+0900
2024-06-03T15:41+0900
2024-06-03T15:41+0900
新型コロナウイルス
天皇ご一家
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/03/18545971_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_40913b4e638d4568e99e6eb7abf1abf2.jpg
美智子さまのコロナ感染は初めて。上皇陛下はPCR検査の結果、陰性が確認された。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/03/18545971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3f4e2acb22548dce133da906809ee72.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
新型コロナウイルス, 天皇ご一家
上皇后・美智子さまコロナ感染
宮内庁は3日、上皇后・美智子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表した。極めて軽傷のため、入院せず住まいの仙洞御所で療養する。日本の各メディアが伝えた。
美智子さまのコロナ感染は初めて。上皇陛下はPCR検査の結果、陰性が確認された。