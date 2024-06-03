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【動画】日本の終止符を打つ日本：日本が対中代理戦争の犠牲になる？
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Sputnik 日本
何十年にわたり、日本はアジアにおける米国の最も従順な同盟国のひとつだった。しかし現在、その日本が米国の対中代理戦争の犠牲になろうとしている。米国の中国封じ込め政策において、何故、日本が重要なカギを握っているのか。その理由を、スプートニクのポッドキャストで詳しく解説する。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T22:32+0900
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「日本に終止符を打つ米国」
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何十年にわたり、日本はアジアにおける米国の最も従順な同盟国のひとつだった。しかし現在、その日本が米国の対中代理戦争の犠牲になろうとしている。米国の中国封じ込め政策において、何故、日本が重要なカギを握っているのか。その理由を、スプートニクのポッドキャストで詳しく解説する。