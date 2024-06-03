【動画】日本の終止符を打つ日本：日本が対中代理戦争の犠牲になる？

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video © Sputnik

何十年にわたり、日本はアジアにおける米国の最も従順な同盟国のひとつだった。しかし現在、その日本が米国の対中代理戦争の犠牲になろうとしている。米国の中国封じ込め政策において、何故、日本が重要なカギを握っているのか。その理由を、スプートニクのポッドキャストで詳しく解説する。