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自衛隊の戦闘機2機、青森空港に緊急着陸

自衛隊の戦闘機2機、青森空港に緊急着陸

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3日午前、航空自衛隊三沢基地所属のF35A戦闘機2機が、青森空港に相次いで緊急着陸した。県港湾空港課によると、これに伴う負傷者は出ていない。共同通信などが伝えた。 2024年6月3日, Sputnik 日本

2024-06-03T11:58+0900

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3日午前8時46分に1機、午前8時56分に1機が着陸した。同空港は、緊急着陸のため午前8時58分に滑走路を閉鎖したが、すでに解除された。同空港を発着する民間機への影響はないという。同基地や県が詳しい状況を調べている。

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