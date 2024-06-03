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ポルトガルの航空ショーで航空機2機が衝突　1人死亡
ポルトガルの航空ショーで航空機2機が衝突　1人死亡
Sputnik 日本
ポルトガル南部ベージャで開催された航空ショーで、Yak-52航空機2機が衝突し、スペイン人パイロットが死亡、ポルトガル人パイロットが重傷を負った。現地メディアが報じた。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T08:21+0900
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衝突事故の影響で、ポルトガル空軍創設72周年を祝うイベントは中止となった。
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ポルトガルの航空ショーで航空機2機が衝突　1人死亡

2024年6月3日, 08:21
© Sputnik / Evgeny Odinokov / メディアバンクへ移行Yak-52航空機
Yak-52航空機 - Sputnik 日本, 1920, 03.06.2024
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ポルトガル南部ベージャで開催された航空ショーで、Yak-52航空機2機が衝突し、スペイン人パイロットが死亡、ポルトガル人パイロットが重傷を負った。現地メディアが報じた。
衝突事故の影響で、ポルトガル空軍創設72周年を祝うイベントは中止となった。
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