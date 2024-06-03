https://sputniknews.jp/20240603/29-18545521.html
韓国沖に巨大ガス田か 29年分の消費量＝大統領
韓国沖に巨大ガス田か 29年分の消費量＝大統領
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韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は3日、韓国南東部・迎日湾沖の日本海に大量の石油と天然ガスが埋蔵されている可能性が高いと発表した。聯合ニュースが伝えた。 2024年6月3日, Sputnik 日本
2024-06-03T14:19+0900
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報道によると、推定埋蔵量は140億バレル。ガスは最大で韓国の消費量の29年分、石油も4年分だという。深海石油・ガス田としては世界最大規模。来年にも調査を行い、順調に進めば2027年には工事を開始。2035年の商業運転を目指すとしている。
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韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は3日、韓国南東部・迎日湾沖の日本海に大量の石油と天然ガスが埋蔵されている可能性が高いと発表した。聯合ニュースが伝えた。
報道によると、推定埋蔵量は140億バレル。ガスは最大で韓国の消費量の29年分、石油も4年分だという。深海石油・ガス田としては世界最大規模。
来年にも調査を行い、順調に進めば2027年には工事を開始。2035年の商業運転を目指すとしている。