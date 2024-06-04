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テスラ・サイバートラック大会が米国で開催
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6月2日、米テキサス州でテスラ社製造のピックアップトラック「サイバートラック」のオーナー数十人が集まり、大会を催した。スプートニク記者が現地から報じた。 2024年6月4日, Sputnik 日本
2024-06-04T03:43+0900
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サイバートラック大会の会場となったのはオースティン市に近いサーキッド場。大会には「ボーリング・カンパニー」の火炎放射器や子ども用のEVバギー「サイバークワッド」など、イーロン・マスク氏の他のスタートアップの製品もお目見えしていた。
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イーロン・マスク, 社会, 米国
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テスラ・サイバートラック大会が米国で開催

2024年6月4日, 03:43
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuサイバートラック
サイバートラック - Sputnik 日本, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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6月2日、米テキサス州でテスラ社製造のピックアップトラック「サイバートラック」のオーナー数十人が集まり、大会を催した。スプートニク記者が現地から報じた。
サイバートラック大会の会場となったのはオースティン市に近いサーキッド場。
大会には「ボーリング・カンパニー」の火炎放射器や子ども用のEVバギー「サイバークワッド」など、イーロン・マスク氏の他のスタートアップの製品もお目見えしていた。
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