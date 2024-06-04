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国交省、トヨタ本社に立ち入り検査 認証不正問題受け

国交省、トヨタ本社に立ち入り検査 認証不正問題受け

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トヨタ自動車など5社で、自動車の大量生産に必要な「型式指定」を巡る認証不正が判明した問題で、国土交通省は4日午前、愛知県豊田市のトヨタ自動車本社に対し、立ち入り検査に入った。日本の各メディアが報じた。 2024年6月4日, Sputnik 日本

2024-06-04T10:45+0900

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国土交通省は今回の立ち入り検査で、関係者への聴取や類の調査を行うなどして詳しい経緯や安全性を確認し、行政処分や型式指定取り消しの必要性を検討する。型式指定を巡っては、国土交通省からの調査指示を受けて不正行為の有無を調べた結果、3日、トヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機、ホンダ、スズキの5社で車の性能試験での不正が判明した。トヨタ以外の4社に対しても順次立ち入り検査を実施するという。

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