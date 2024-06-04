https://sputniknews.jp/20240604/18553639.html
成田空港で貨物機が緊急着陸
成田空港で貨物機が緊急着陸
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4日午前、成田空港を出発した貨物機が、「エンジンから火が出たように見えた」として緊急事態を宣言し、午前11時25分ごろ、成田空港に緊急着陸した。NHKが緊急着陸時の様子を伝えた。 2024年6月4日, Sputnik 日本
2024-06-04T12:13+0900
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4日午前10時16分、成田空港を出発しロサンゼルスに向かっていた米貨物航空会社ポーラ－エアカーゴ752便（ボーイング777型機）が緊急事態を宣言した。エンジントラブルがあったとの情報もある。X上では離陸直後の機体を映したとみられる動画が拡散されている。
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4日午前10時16分、成田空港を出発しロサンゼルスに向かっていた米貨物航空会社ポーラ－エアカーゴ752便（ボーイング777型機）が緊急事態を宣言した。エンジントラブルがあったとの情報もある。
X上では離陸直後の機体を映したとみられる動画が拡散されている。