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フィリピンで火山噴火　住民は強制避難
フィリピンで火山噴火　住民は強制避難
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フィリピン中部・ネグロス島のカンラオン火山で3日夜、大規模な火山噴火があった。周辺住民は強制避難となっている。 2024年6月4日, Sputnik 日本
2024-06-04T13:58+0900
2024-06-04T14:53+0900
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一時は噴煙が上空5キロにわたり上がり、40回以上の火山性地震も観測された。周辺河川の下流地域では土石流や洪水の恐れがある。すでに800人が避難し、航空路線も数十便が欠航となった。映像、画像はSNSで拡散されている目撃者が捉えたとするもの。
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フィリピンで火山噴火　住民は強制避難

2024年6月4日, 13:58 (更新: 2024年6月4日, 14:53)
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火山 - Sputnik 日本, 1920, 04.06.2024
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フィリピン中部・ネグロス島のカンラオン火山で3日夜、大規模な火山噴火があった。周辺住民は強制避難となっている。
一時は噴煙が上空5キロにわたり上がり、40回以上の火山性地震も観測された。周辺河川の下流地域では土石流や洪水の恐れがある。すでに800人が避難し、航空路線も数十便が欠航となった。
映像、画像はSNSで拡散されている目撃者が捉えたとするもの。
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