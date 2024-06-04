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フィリピンで火山噴火 住民は強制避難

フィリピンで火山噴火 住民は強制避難

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フィリピン中部・ネグロス島のカンラオン火山で3日夜、大規模な火山噴火があった。周辺住民は強制避難となっている。 2024年6月4日, Sputnik 日本

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一時は噴煙が上空5キロにわたり上がり、40回以上の火山性地震も観測された。周辺河川の下流地域では土石流や洪水の恐れがある。すでに800人が避難し、航空路線も数十便が欠航となった。映像、画像はSNSで拡散されている目撃者が捉えたとするもの。

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