https://sputniknews.jp/20240604/18554897.html

米軍、大陸間弾道ミサイルの発射実験

米軍、大陸間弾道ミサイルの発射実験

Sputnik 日本

米軍は4日、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を、西部カリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地で行った。 2024年6月4日, Sputnik 日本

2024-06-04T20:06+0900

2024-06-04T20:06+0900

2024-06-04T20:06+0900

米国

国際

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/04/18554971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddec708f1615e4cd036e89c136c08d51.jpg

発表によると、ミサイルは現地時間4日午前1時前（日本時間同日午後5時前）に発射された。これまでにも300回以上行われてきた「日常的、定期的な実験で、現在の世界情勢の結果として行ったものではない」と説明している。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 国際