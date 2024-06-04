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米軍、大陸間弾道ミサイルの発射実験
米軍、大陸間弾道ミサイルの発射実験
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米軍は4日、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を、西部カリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地で行った。 2024年6月4日, Sputnik 日本
2024-06-04T20:06+0900
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発表によると、ミサイルは現地時間4日午前1時前（日本時間同日午後5時前）に発射された。これまでにも300回以上行われてきた「日常的、定期的な実験で、現在の世界情勢の結果として行ったものではない」と説明している。
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米軍は4日、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を、西部カリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地で行った。
発表によると、ミサイルは現地時間4日午前1時前（日本時間同日午後5時前）に発射された。
これまでにも300回以上行われてきた「日常的、定期的な実験で、現在の世界情勢の結果として行ったものではない」と説明している。