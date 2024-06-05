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【まとめ】ラヴロフ外相のブルキナファソ初訪問
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2024年6月5日, Sputnik 日本
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セルゲイ・ラブロフ, ロシア, 政治, アフリカ, ロシア外務省, ウクライナ
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【まとめ】ラヴロフ外相のブルキナファソ初訪問
2024年6月5日, 21:42
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ラヴロフ外相のブルキナファソ初訪問
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ロシアはブルキナファソの鉱業分野へ投資し、農業、肥料生産、また人道分野で支援を行う。
ロシアはブルキナファソとの軍事及び軍事技術協力を発展させ、テロ対策のための軍事教官数を増やす意向。
ロシアは、ウクライナ情勢に関するブルキナファソのトラオレ大統領の客観的で公正な立場を高く評価している。ブルキナファソは、西側諸国とキエフ政権が推進する反ロシア的なイニシアチブの支持を拒否している。
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