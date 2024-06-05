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【図説】ウクライナへの最大の重火器供与国は？
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6月にスイスでウクライナ平和会議の開催が決定した一方で、米国をはじめとする西側諸国はウクライナへの軍事支援を続けている。米国はウクライナへ総額4億ドル相当の新たな軍事支援を行うと発表した。また、ドイツなどは「レオパルト2」戦車などを供与するとしている。... 2024年6月5日, Sputnik 日本
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【図説】ウクライナへの最大の重火器供与国は？

2024年6月5日, 21:31
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6月にスイスでウクライナ平和会議の開催が決定した一方で、米国をはじめとする西側諸国はウクライナへの軍事支援を続けている。米国はウクライナへ総額4億ドル相当の新たな軍事支援を行うと発表した。また、ドイツなどは「レオパルト2」戦車などを供与するとしている。 2022年1月から2024年2月末までにウクライナへ重火器を供与した主要国をインフォグラフィックでまとめた。
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