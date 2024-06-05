https://sputniknews.jp/20240605/4-18559355.html
カラシニコフ社が量産を開始した新型ドローン「グラナト4」、その特徴とは
カラシニコフ社が量産を開始した新型ドローン「グラナト4」、その特徴とは
Sputnik 日本
カラシニコフ社は無人機「グラナト4」の改良版が量産に入ったと発表した。このモデルはロシア軍が作戦で広く使用している。 2024年6月5日, Sputnik 日本
2024-06-05T10:48+0900
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グラナト4はクラスノポ―ル、キトロフ、グランといったレーザー誘導砲弾による攻撃の標的を特定することができる。デジタルカメラ、ビデオレコーダー、およびリアルタイムの熱画像装置を使用し、地形の無線監視と航空監視を行う。グラナト4のスペックは以下の通り。▪️最大3kmのレーザー距離計ポインターを搭載▪️飛行時間6h▪️飛行距離70km▪️飛行速度100km/h▪️動作高度500m～2000m
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カラシニコフ社が量産を開始した新型ドローン「グラナト4」、その特徴とは
カラシニコフ社は無人機「グラナト4」の改良版が量産に入ったと発表した。このモデルはロシア軍が作戦で広く使用している。
グラナト4はクラスノポ―ル、キトロフ、グランといったレーザー誘導砲弾による攻撃の標的を特定することができる。
デジタルカメラ、ビデオレコーダー、およびリアルタイムの熱画像装置を使用し、地形の無線監視と航空監視を行う。グラナト4のスペックは以下の通り。