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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
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特別軍事作戦 6月5日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2024年6月5日, Sputnik 日本
2024-06-05T20:47+0900
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特別軍事作戦 6月5日の概要 露国防省
2024年6月5日, 20:47
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍は、ウクライナ軍の「ホルティツァ」部隊および「外国人軍団」の兵器や軍事装備品の保管庫を破壊した。
ロシア軍の「ツェントル（中央）」部隊は、ウクライナ軍の部隊指揮所を含む340か所の標的を破壊。ウクライナ軍は最大585人の兵器、米国製「ブラッドレー」を含む歩兵戦闘車3両を失った。
ウクライナ軍は過去24時間に合わせて最大1590人の兵士を失った。
ロシア軍の「セーベル（北）」部隊はハリコフ州で前線沿いの状況を改善、その他の方面でも状況が改善され、より有利な陣地を獲得した。
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