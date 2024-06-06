日本
https://sputniknews.jp/20240606/18566128.html
米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否
米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否
Sputnik 日本
米国防総省当局者はスプートニクに対し、ウクライナが米国から供与された兵器でロシア領を攻撃する「許可」は「発生したばかり」だと述べ、そのような攻撃がすでに行われたかどうかについてはコメントを拒否した。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T00:54+0900
2024-06-06T00:54+0900
米国
ウクライナ
ロシア
米国防総省・ペンタゴン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/05/18566109_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62d447efbaa77afa1a35f9dbe170c7b6.jpg
これより先、米紙ニューヨーク・タイムズはウクライナ当局者の話として、 米国が許可した数日後にウクライナ軍が高機動ロケット砲システム「ハイマース」でロシア領（ロシア西部ベルゴロド州）を攻撃したと報じた。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/05/18566109_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2803d9f89bfef3f68e092edf9251ef1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, ウクライナ, ロシア, 米国防総省・ペンタゴン
米国, ウクライナ, ロシア, 米国防総省・ペンタゴン

米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否

2024年6月6日, 00:54
© AP Photo / Aaron Favila高機動ロケット砲システム「ハイマース」（アーカイブ）
高機動ロケット砲システム「ハイマース」（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Aaron Favila
サイン
米国防総省当局者はスプートニクに対し、ウクライナが米国から供与された兵器でロシア領を攻撃する「許可」は「発生したばかり」だと述べ、そのような攻撃がすでに行われたかどうかについてはコメントを拒否した。
これより先、米紙ニューヨーク・タイムズはウクライナ当局者の話として、 米国が許可した数日後にウクライナ軍が高機動ロケット砲システム「ハイマース」でロシア領（ロシア西部ベルゴロド州）を攻撃したと報じた。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала