https://sputniknews.jp/20240606/18566128.html
米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否
米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否
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米国防総省当局者はスプートニクに対し、ウクライナが米国から供与された兵器でロシア領を攻撃する「許可」は「発生したばかり」だと述べ、そのような攻撃がすでに行われたかどうかについてはコメントを拒否した。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T00:54+0900
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これより先、米紙ニューヨーク・タイムズはウクライナ当局者の話として、 米国が許可した数日後にウクライナ軍が高機動ロケット砲システム「ハイマース」でロシア領（ロシア西部ベルゴロド州）を攻撃したと報じた。
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米国防総省、宇軍が米製兵器でロシア領攻撃にコメント拒否
米国防総省当局者はスプートニクに対し、ウクライナが米国から供与された兵器でロシア領を攻撃する「許可」は「発生したばかり」だと述べ、そのような攻撃がすでに行われたかどうかについてはコメントを拒否した。
これより先、米紙ニューヨーク・タイムズはウクライナ当局者の話として、 米国が許可した数日後にウクライナ軍が高機動ロケット砲システム「ハイマース」でロシア領（ロシア西部ベルゴロド州）を攻撃したと報じた。