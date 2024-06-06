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ラブロフ外相がチャドに到着 初訪問
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ロシアのラブロフ外相がチャドの首都ンジャメナに到着した。同氏がチャドを訪問するのは初めて。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T01:45+0900
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ラブロフ外相は非常に温かく迎えられた。ロシア外務省のザハロワ報道官は自身のSNSに、チャドの人々がロシア国旗を手に「ロシア」 と叫びながら代表団を迎えた動画を投稿した。
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セルゲイ・ラブロフ, ロシア, ロシア外務省, 国際, アフリカ
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ラブロフ外相がチャドに到着 初訪問
ロシアのラブロフ外相がチャドの首都ンジャメナに到着した。同氏がチャドを訪問するのは初めて。
ラブロフ外相は非常に温かく迎えられた。ロシア外務省のザハロワ報道官は自身のSNSに、チャドの人々がロシア国旗を手に「ロシア」 と叫びながら代表団を迎えた動画を投稿した。