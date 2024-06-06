https://sputniknews.jp/20240606/18570494.html
日本とウクライナ、復興支援に向けた官民会議を来週開催
日本とウクライナ、復興支援に向けた官民会議を来週開催
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日本政府は来週、ウクライナの復旧・復興に向けた支援を進めるため、官民が出席する会議をドイツで開催する。農業やエネルギーなどの分野で新たに10以上の協力文書を交わす方向だという。NHKが報じた。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T08:46+0900
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ドイツ・ベルリンでは11〜12日、ウクライナの復興をめぐる国際会議が開催される。これにあわせ、日本政府は日本とウクライナの2国間による会議を開催するという。会議には、両国の企業およそ60社が参加し、ウクライナ政府関係者も出席する予定。2月に行われた日ウクライナ経済復興推進会議で合意した支援策の進捗状況について、報告が行われるとのこと。これより前、日本政府は、総額260億円のウクライナ復旧・復興支援について、日本とウクライナ両国の企業が参加する共同事業とすることを支援の条件とすることを決めたと報じられた。補助の対象は、農業やDX（デジタルトランスフォーメーション）、グリーン燃料、遠隔医療など。
https://sputniknews.jp/20240528/18502196.html
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日本とウクライナ、復興支援に向けた官民会議を来週開催
日本政府は来週、ウクライナの復旧・復興に向けた支援を進めるため、官民が出席する会議をドイツで開催する。農業やエネルギーなどの分野で新たに10以上の協力文書を交わす方向だという。NHKが報じた。
ドイツ・ベルリンでは11〜12日、ウクライナの復興をめぐる国際会議が開催される。これにあわせ、日本政府は日本とウクライナの2国間による会議を開催するという。
会議には、両国の企業およそ60社が参加し、ウクライナ政府関係者も出席する予定。2月に行われた日ウクライナ経済復興推進会議で合意した支援策の進捗状況について、報告が行われるとのこと。
これより前、日本政府は、総額260億円のウクライナ復旧・復興支援について、日本とウクライナ両国の企業が参加する共同事業とすることを支援の条件とすることを決めたと報じられた。補助の対象は、農業やDX（デジタルトランスフォーメーション）、グリーン燃料、遠隔医療など。