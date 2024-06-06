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大阪・西成の造船所で爆発
大阪・西成の造船所で爆発
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6日午後2時45分ごろ、大阪市西成区の造船所で「爆発があった」と消防に通報があった。日本の各メディアが伝えた。7人が負傷したが意識はあるという。現場では10～30代の男性7人が溶接作業中だった。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T16:39+0900
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大阪・西成の造船所で爆発
6日午後2時45分ごろ、大阪市西成区の造船所で「爆発があった」と消防に通報があった。日本の各メディアが伝えた。7人が負傷したが意識はあるという。現場では10～30代の男性7人が溶接作業中だった。