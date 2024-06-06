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スプートニクはロシアの見方について伝えている＝キセリョフ代表
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国際メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が、「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）のセッション「新世界秩序の文脈におけるBRICSの目的」のモデレーターとしてスピーチを行った中で発言した。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T21:10+0900
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スプートニクはロシアの見方について伝えている＝キセリョフ代表
国際メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が、「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）のセッション「新世界秩序の文脈におけるBRICSの目的」のモデレーターとしてスピーチを行った中で発言した。
「我々の通信社スプートニクは世界的なブランド。我々はロシアについて、現代世界の構造に対するロシアの見方について伝えている」