日本
https://sputniknews.jp/20240606/4-18570604.html
チェコで急行列車と貨物列車が衝突　4人死亡
チェコで急行列車と貨物列車が衝突　4人死亡
Sputnik 日本
チェコで現地時間5日、急行列車と貨物列車が衝突し、4人が死亡、数十人が負傷した。AFP通信が鉄道管理公団の関係者の話として報じた。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T09:22+0900
2024-06-06T09:22+0900
チェコ
災害・事故・事件
事故
鉄道
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/06/18570674_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab381db39041bf1d3c5c20b603533fee.jpg
事故はプラハの東にあるパルドゥビツェ市内の駅で発生した。衝突の原因はまだ報告されていない。
チェコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/06/18570674_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b368c3c23f13b3a57766a64ec00a69e.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
チェコ, 災害・事故・事件, 事故, 鉄道
チェコ, 災害・事故・事件, 事故, 鉄道

チェコで急行列車と貨物列車が衝突　4人死亡

2024年6月6日, 09:22
© 写真チェコで急行列車と貨物列車が衝突
チェコで急行列車と貨物列車が衝突 - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2024
© 写真
サイン
チェコで現地時間5日、急行列車と貨物列車が衝突し、4人が死亡、数十人が負傷した。AFP通信が鉄道管理公団の関係者の話として報じた。
事故はプラハの東にあるパルドゥビツェ市内の駅で発生した。衝突の原因はまだ報告されていない。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала