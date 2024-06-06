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チェコで急行列車と貨物列車が衝突 4人死亡
チェコで急行列車と貨物列車が衝突 4人死亡
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チェコで現地時間5日、急行列車と貨物列車が衝突し、4人が死亡、数十人が負傷した。AFP通信が鉄道管理公団の関係者の話として報じた。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T09:22+0900
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事故はプラハの東にあるパルドゥビツェ市内の駅で発生した。衝突の原因はまだ報告されていない。
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チェコで急行列車と貨物列車が衝突 4人死亡
チェコで現地時間5日、急行列車と貨物列車が衝突し、4人が死亡、数十人が負傷した。AFP通信が鉄道管理公団の関係者の話として報じた。
事故はプラハの東にあるパルドゥビツェ市内の駅で発生した。衝突の原因はまだ報告されていない。