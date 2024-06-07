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韓国 竹島付近で事前申請なしの海洋調査 日本外務省は抗議
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日本外務省は6日、島根県の竹島（韓国名・独島）南方の日本の排他的経済水域内で、韓国の調査船が海洋調査活動が確認されたとして、韓国側に抗議した。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T03:04+0900
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日本外務省は、韓国の調査船がワイヤらしきものを海中に投入している様子が確認されたが、これについて、韓国側から事前の申請はなかったとしている。鯰博行アジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使に抗議した他、実生泰介駐韓公使も韓国外務省に抗議した。
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韓国 竹島付近で事前申請なしの海洋調査 日本外務省は抗議
日本外務省は6日、島根県の竹島（韓国名・独島）南方の日本の排他的経済水域内で、韓国の調査船が海洋調査活動が確認されたとして、韓国側に抗議した。
日本外務省は、韓国の調査船がワイヤらしきものを海中に投入している様子が確認されたが、これについて、韓国側から事前の申請はなかったとしている。
鯰博行アジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使に抗議した他、実生泰介駐韓公使も韓国外務省に抗議した。
韓国は4月末にも野党「共に民主党」の17人が竹島に上陸しており、日本外務省は在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、 厳重な抗議を申し入れていた。