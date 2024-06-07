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露極東開発相、サハリン～北海道結ぶ橋建設について語る
露極東開発相、サハリン～北海道結ぶ橋建設について語る
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ロシアのアレクセイ・チェクンコフ極東開発相は、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムでスプートニクのインタビューに応じ、露サハリン島と北海道を結ぶ橋の建設の可能性について触れた。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T15:33+0900
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また、タタール海峡（間宮海峡）を通りロシア本土とサハリンを結ぶ橋の建設開始は、早くても2030年以降になる見込みで、長期的視点で計画を進めているとした。2000年以降、ロシア本土～サハリン～北海道を陸路で結ぶ構想は度々話題にあがっており、「宗谷海峡大橋」や「サハリントンネル」などの仮称がつけられている。だが、計画は具体化されておらず、昨今の露日関係の悪化により現状では進展は見込めない。
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露極東開発相、サハリン～北海道結ぶ橋建設について語る
ロシアのアレクセイ・チェクンコフ極東開発相は、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムでスプートニクのインタビューに応じ、露サハリン島と北海道を結ぶ橋の建設の可能性について触れた。
「以前、サハリンと日本を結ぶ橋の建設構想も議論されていた。地政学的状況が変わったら、つまり日本が『兄貴分』（編注：米国）の言うことでなく、自国の主権的利益のために動くようになったとき、この議論は再び復活するかもしれない」
また、タタール海峡（間宮海峡）を通りロシア本土とサハリンを結ぶ橋の建設開始は、早くても2030年以降になる見込みで、長期的視点で計画を進めているとした。
2000年以降、ロシア本土～サハリン～北海道を陸路で結ぶ構想は度々話題にあがっており、「宗谷海峡大橋」や「サハリントンネル」などの仮称がつけられている。だが、計画は具体化されておらず、昨今の露日関係の悪化により現状では進展は見込めない。