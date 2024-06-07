https://sputniknews.jp/20240607/574-18580143.html
5月の日本の外貨準備高、7.4兆円減
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日本財務省は7日、5月末の外貨準備高が前月より474億500万ドル（約7兆4300億円）減り、1兆2315億7200万ドル（約193兆円）になったと発表した。減少幅は540億ドルだった2022年9月末に次ぐ過去2番目。日本の各メディアが伝えた。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T14:04+0900
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記録的な円安が続くなか、政府日銀は4月26日～5月29日の間に、総額9兆7855億円規模の為替介入を行っており、この円買い・ドル売りが外貨準備高の大幅減につながったとみられる。日本の外貨準備高は中国（約3兆4500億ドル）に次ぐ世界2位。
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5月の日本の外貨準備高、7.4兆円減
日本財務省は7日、5月末の外貨準備高が前月より474億500万ドル（約7兆4300億円）減り、1兆2315億7200万ドル（約193兆円）になったと発表した。減少幅は540億ドルだった2022年9月末に次ぐ過去2番目。日本の各メディアが伝えた。
記録的な円安が続くなか、政府日銀は4月26日～5月29日の間に、総額9兆7855億円規模の為替介入を行っており、この円買い・ドル売りが外貨準備高の大幅減につながったとみられる。
日本の外貨準備高は中国（約3兆4500億ドル）に次ぐ世界2位。