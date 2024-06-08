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黙示録さながら… チュメニ近郊で凄い竜巻
黙示録さながら… チュメニ近郊で凄い竜巻
Sputnik 日本
露チュメニ近郊で凄まじい竜巻が発生。家屋の屋根を引きはがし、電柱を引き抜き、地元民を恐怖に陥れた。現地は雹や突風、ハリケーンに見舞われている。 2024年6月8日, Sputnik 日本
2024-06-08T08:12+0900
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2024-06-08T08:36+0900
社会
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露チュメニ州ベルジュジエで発生した竜巻がビデオに収められた。 竜巻は標識や電柱、緩んだ構造物を引き倒しながら、村を横切っていった。幸いなことに、地元の発電所は竜巻の通り道から数百メートル離れており、被害は生じなかった。竜巻の中心の「目」と呼ばれる部分は非常に気圧が低い。そのため、進路上にあるものを、片っ端から吸い込んでしまう。 地元民の話では、ベルジュジエではここ10年、竜巻の発生はなかった。当時は村の温室や家屋が引き倒され、送電に支障が生じた。
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黙示録さながら… チュメニ近郊で凄い竜巻
2024年6月8日, 08:12 (更新: 2024年6月8日, 08:36)
露チュメニ近郊で凄まじい竜巻が発生。家屋の屋根を引きはがし、電柱を引き抜き、地元民を恐怖に陥れた。現地は雹や突風、ハリケーンに見舞われている。
露チュメニ州ベルジュジエで発生した竜巻がビデオに収められた。
竜巻は標識や電柱、緩んだ構造物を引き倒しながら、村を横切っていった。幸いなことに、地元の発電所は竜巻の通り道から数百メートル離れており、被害は生じなかった。竜巻の中心の「目」と呼ばれる部分は非常に気圧が低い。そのため、進路上にあるものを、片っ端から吸い込んでしまう。
地元民の話では、ベルジュジエではここ10年、竜巻の発生はなかった。当時は村の温室や家屋が引き倒され、送電に支障が生じた。