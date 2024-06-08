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バイデン大統領、米国の核兵器使用条件に関する新たな大統領令に署名
バイデン大統領、米国の核兵器使用条件に関する新たな大統領令に署名
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米国は競争に重点を置き、自国の核兵器に関する戦略に変更を加える。バイデン米大統領は最近、これに関する大統領令に署名した。ホワイトハウス国家安全保障会議（NSC）不拡散担当上級部長の プラナイ・バディ氏が7日、発表した。 2024年6月8日, Sputnik 日本
2024-06-08T02:37+0900
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核兵器, ジョー・バイデン, 米国, 中国, 国際, 政治, ロシア, 宇宙
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バイデン大統領、米国の核兵器使用条件に関する新たな大統領令に署名
米国は競争に重点を置き、自国の核兵器に関する戦略に変更を加える。バイデン米大統領は最近、これに関する大統領令に署名した。ホワイトハウス国家安全保障会議（NSC）不拡散担当上級部長の プラナイ・バディ氏が7日、発表した。
米国は自国の核兵器保有数を増加し、多様化する必要性を感じているが、ロシアと中国が合わせて保有する水準には達していない。
米国は核分野における兵器保有数を増加し、準備態勢を強化することで、ロシアおよび中国との軍備管理に関する対話に戻ることができると考えている。
ロシアが同様に順守する限り、米国は新STARTが失効するまで同条約の規定の順守を継続する。
ホワイトハウスは新STARTに代わる条約をロシアと締結するかどうかについて、中国次第だと考えている。
米国は軌道上に配備するための核兵器の開発を行わない。これは宇宙条約に違反することになる。