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ロシア国防省、黒海でウクライナ軍の無人ボートを撃破する映像を公開

ロシア国防省、黒海でウクライナ軍の無人ボートを撃破する映像を公開

Sputnik 日本

黒海艦隊海軍航空隊はヘリ「Ka-27PS」の小火器射撃によりウクライナ軍の無人ボートを破壊した。 2024年6月8日, Sputnik 日本

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映像ではボートが爆発し、黒煙が上がる様子が確認できる。先にロシア国防省はクリミア半島に向かうウクライナ軍の無人ボート3隻を破壊したと報告していた。

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