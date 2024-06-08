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ロシア国防省、黒海でウクライナ軍の無人ボートを撃破する映像を公開
ロシア国防省、黒海でウクライナ軍の無人ボートを撃破する映像を公開
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黒海艦隊海軍航空隊はヘリ「Ka-27PS」の小火器射撃によりウクライナ軍の無人ボートを破壊した。 2024年6月8日, Sputnik 日本
2024-06-08T10:33+0900
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映像ではボートが爆発し、黒煙が上がる様子が確認できる。先にロシア国防省はクリミア半島に向かうウクライナ軍の無人ボート3隻を破壊したと報告していた。
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ロシア国防省、黒海でウクライナ軍の無人ボートを撃破する映像を公開
2024年6月8日, 10:33 (更新: 2024年6月8日, 10:35)
黒海艦隊海軍航空隊はヘリ「Ka-27PS」の小火器射撃によりウクライナ軍の無人ボートを破壊した。
映像ではボートが爆発し、黒煙が上がる様子が確認できる。先にロシア国防省はクリミア半島に向かうウクライナ軍の無人ボート3隻を破壊したと報告していた。