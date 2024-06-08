https://sputniknews.jp/20240608/18588109.html
国立大協会が物価高と円安に伴う財務状況の悪化で緊急声明、「もう限界」
国立大協会が物価高と円安に伴う財務状況の悪化で緊急声明、「もう限界」
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全国86の国立大学でつくる国立大学協会は緊急の声明を公表し、物価高騰や円安の影響により財務状況が悪化しているとして「もう限界です」と訴え、運営費交付金の増額などを国に求めた。NHKが報じた。 2024年6月8日, Sputnik 日本
2024-06-08T12:43+0900
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声明では、国から国立大学に基盤的な経費として配分される運営費交付金が減少していることに加え、「近年の物価高騰や円安などで実質的に予算が目減りし続けている」としている。質の高い教育研究活動の維持や向上のために外部資金や収入を増やす努力を進めてきたとしつつ、「もう限界です」と切迫した財務状況を訴えた。国立大学の運営費交付金は年間で1兆784億円となっており、20年前から1600億円減少している。
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全国86の国立大学でつくる国立大学協会は緊急の声明を公表し、物価高騰や円安の影響により財務状況が悪化しているとして「もう限界です」と訴え、運営費交付金の増額などを国に求めた。NHKが報じた。
声明では、国から国立大学に基盤的な経費として配分される運営費交付金が減少していることに加え、「近年の物価高騰や円安などで実質的に予算が目減りし続けている」としている。質の高い教育研究活動の維持や向上のために外部資金や収入を増やす努力を進めてきたとしつつ、「もう限界です」と切迫した財務状況を訴えた。
国立大学の運営費交付金は年間で1兆784億円となっており、20年前から1600億円減少している。