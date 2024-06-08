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アポロ8号の乗組員が飛行機事故で死亡
アポロ8号の乗組員が飛行機事故で死亡
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アポロ8号の元乗組員、ウィリアム・アンダースさん（90）が飛行機事故で死亡した。FOXニュースが報じた。 2024年6月8日, Sputnik 日本
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事故はカナダ国境近くのワシントン州サンフアン諸島で発生した。アンダースさんは空中旋回をやろうとして急降下、そのまま墜落した模様。報道によると、事故機はかつで米空軍で使用されていた機体だという。アンダースさんはアポロ8号の乗組員。史上初めて月の周回軌道に乗り、月から上る地球の写真を撮影したことで知られる。
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アポロ8号の乗組員が飛行機事故で死亡
2024年6月8日, 11:34 (更新: 2024年6月8日, 11:38)
アポロ8号の元乗組員、ウィリアム・アンダースさん（90）が飛行機事故で死亡した。FOXニュースが報じた。
事故はカナダ国境近くのワシントン州サンフアン諸島で発生した。アンダースさんは空中旋回をやろうとして急降下、そのまま墜落した模様。報道によると、事故機はかつで米空軍で使用されていた機体だという。
アンダースさんはアポロ8号の乗組員。史上初めて月の周回軌道に乗り、月から上る地球の写真を撮影したことで知られる。