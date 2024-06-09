https://sputniknews.jp/20240609/--18590528.html
ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出
ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出
Sputnik 日本
救助隊らは砲撃で破壊された住宅で瓦礫の撤去と住民の私物撤去を手伝った。 2024年6月9日, Sputnik 日本
2024-06-09T08:28+0900
2024-06-09T08:28+0900
2024-06-09T08:52+0900
ロシア
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/610/51/6105135_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b8362cfb80a5f5d31de862bff75744c7.jpg
救助隊は破壊された住宅で猫の「ダニイルくん」を発見、無事に飼い主へと引き渡した。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/610/51/6105135_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_156c99f97e54acc6abc2ece1efef5e76.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 社会
ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出
2024年6月9日, 08:28 (更新: 2024年6月9日, 08:52)
救助隊らは砲撃で破壊された住宅で瓦礫の撤去と住民の私物撤去を手伝った。
救助隊は破壊された住宅で猫の「ダニイルくん」を発見、無事に飼い主へと引き渡した。