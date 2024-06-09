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ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出
ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出
Sputnik 日本
救助隊らは砲撃で破壊された住宅で瓦礫の撤去と住民の私物撤去を手伝った。 2024年6月9日, Sputnik 日本
2024-06-09T08:28+0900
2024-06-09T08:52+0900
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救助隊は破壊された住宅で猫の「ダニイルくん」を発見、無事に飼い主へと引き渡した。
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ロシア非常事態省、ウクライナ軍の砲撃で破壊されたルガンスクの集合住宅からネコを救出

2024年6月9日, 08:28 (更新: 2024年6月9日, 08:52)
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ネコ - Sputnik 日本, 1920, 09.06.2024
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救助隊らは砲撃で破壊された住宅で瓦礫の撤去と住民の私物撤去を手伝った。
救助隊は破壊された住宅で猫の「ダニイルくん」を発見、無事に飼い主へと引き渡した。
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