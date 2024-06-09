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複数の竜巻がロシアで同時発生
複数の竜巻がロシアで同時発生
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ウラル山脈に位置する露チェリャビンスク州では竜巻とひょうが発生し、道路の一部が冠水、8つの村で停電が起きた。隣接するバシコルトスタン共和国でも竜巻が発生し、鉄筋コンクリート柱8本が破壊され、電線と車2台が損傷した。 2024年6月9日, Sputnik 日本
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災害・事故・事件, ロシア, バシコルトスタン共和国
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複数の竜巻がロシアで同時発生

2024年6月9日, 09:43 (更新: 2024年6月9日, 10:14)
© 写真複数の竜巻がロシアで同時発生
複数の竜巻がロシアで同時発生 - Sputnik 日本, 1920, 09.06.2024
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ウラル山脈に位置する露チェリャビンスク州では竜巻とひょうが発生し、道路の一部が冠水、8つの村で停電が起きた。隣接するバシコルトスタン共和国でも竜巻が発生し、鉄筋コンクリート柱8本が破壊され、電線と車2台が損傷した。
いずれの地域でも人的被害は確認されていない。
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