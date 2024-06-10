https://sputniknews.jp/20240610/18598062.html
露非常事態省の消防隊員、火災からハリネズミを救出
露非常事態省の消防隊員、火災からハリネズミを救出
Sputnik 日本
クリミア半島のフェオドシヤで、5000平方メートルにわたって乾燥した草木が燃える火災が発生した。 2024年6月10日, Sputnik 日本
2024-06-10T13:00+0900
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現場は湿地帯であった上、強風に見舞われ、消火活動は難航した。消火活動中、消防隊は燃えている草の中からハリネズミを発見。水と餌を与えて部隊に連れて行った。現在、ハリネズミは安全な場所で保護されている。
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クリミア半島のフェオドシヤで、5000平方メートルにわたって乾燥した草木が燃える火災が発生した。
現場は湿地帯であった上、強風に見舞われ、消火活動は難航した。
消火活動中、消防隊は燃えている草の中からハリネズミを発見。水と餌を与えて部隊に連れて行った。