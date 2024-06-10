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露非常事態省の消防隊員、火災からハリネズミを救出

露非常事態省の消防隊員、火災からハリネズミを救出

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クリミア半島のフェオドシヤで、5000平方メートルにわたって乾燥した草木が燃える火災が発生した。 2024年6月10日, Sputnik 日本

2024-06-10T13:00+0900

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現場は湿地帯であった上、強風に見舞われ、消火活動は難航した。消火活動中、消防隊は燃えている草の中からハリネズミを発見。水と餌を与えて部隊に連れて行った。現在、ハリネズミは安全な場所で保護されている。

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