https://sputniknews.jp/20240610/18603542.html
中国、真のウクライナ和平会議の開催支持
中国、真のウクライナ和平会議の開催支持
Sputnik 日本
「ウクライナ危機が続いている。中国はロシアとウクライナの双方が認め、全ての当事者が平等に参加し、全ての和平計画を誠実に議論する、真の和平会議を適時に開催することを支持する」 2024年6月10日, Sputnik 日本
2024-06-10T23:58+0900
2024-06-10T23:58+0900
2024-06-10T23:58+0900
brics
中国
ロシア
ウクライナ
政治
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/0a/18602760_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_fb1e87c6056b6bf965be23982c8a48d9.jpg
中国の王毅外相が10日、ロシアのニジニ・ノブゴロドで開かれているBRICS外相会議で演説を行い、このように述べた。
中国
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/0a/18602760_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_abb7e3055709cac1b39f061ba4f48948.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brics, 中国, ロシア, ウクライナ, 政治, 国際
brics, 中国, ロシア, ウクライナ, 政治, 国際
中国、真のウクライナ和平会議の開催支持
「ウクライナ危機が続いている。中国はロシアとウクライナの双方が認め、全ての当事者が平等に参加し、全ての和平計画を誠実に議論する、真の和平会議を適時に開催することを支持する」
中国の王毅外相が10日、ロシアのニジニ・ノブゴロドで開かれているBRICS外相会議で演説を行い、このように述べた。