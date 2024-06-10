https://sputniknews.jp/20240610/4-18602655.html
日米、防衛装備協力で初会合 4分野で作業部会設置
日米、防衛装備協力で初会合 4分野で作業部会設置
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日米両政府は9〜10日、防衛装備品の共同開発・生産などに関する協議と関連行事を初めて開催した。両国の防衛産業協力を促進し、共同開発、共同生産及び共同維持整備に向けた調整を加速することで合意した。日本の防衛省が発表した。 2024年6月10日, Sputnik 日本
2024-06-10T23:05+0900
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また双方は、以下の4分野について作業部会を設置することで合意した。11日には艦船整備の作業部会を開催する予定。
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日米両政府は9〜10日、防衛装備品の共同開発・生産などに関する協議と関連行事を初めて開催した。両国の防衛産業協力を促進し、共同開発、共同生産及び共同維持整備に向けた調整を加速することで合意した。日本の防衛省が発表した。
また双方は、以下の4分野について作業部会を設置することで合意した。