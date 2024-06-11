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「ロシアの日」　東京・露大使館で招待会
「ロシアの日」　東京・露大使館で招待会
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露祝日「ロシアの日」を翌日に控えた11日、東京の在日ロシア大使館では招待会が行われ、ニコライ・ノズドレフ大使が自ら来訪客を出迎えた。そのなかには鳩山由紀夫元首相や鈴木宗男参院議員の姿もあった。 2024年6月11日, Sputnik 日本
2024-06-11T15:47+0900
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「ロシアの日」　東京・露大使館で招待会

2024年6月11日, 15:47
挨拶する鳩山元首相
挨拶する鳩山元首相 - Sputnik 日本, 1920, 11.06.2024
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露祝日「ロシアの日」を翌日に控えた11日、東京の在日ロシア大使館では招待会が行われ、ニコライ・ノズドレフ大使が自ら来訪客を出迎えた。そのなかには鳩山由紀夫元首相や鈴木宗男参院議員の姿もあった。
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