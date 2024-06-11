「ロシアの日」 東京・露大使館で招待会

挨拶する鳩山元首相

露祝日「ロシアの日」を翌日に控えた11日、東京の在日ロシア大使館では招待会が行われ、ニコライ・ノズドレフ大使が自ら来訪客を出迎えた。そのなかには鳩山由紀夫元首相や鈴木宗男参院議員の姿もあった。