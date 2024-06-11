https://sputniknews.jp/20240611/18608502.html
【動画】ウクライナ支援は紛争を長引かせる＝鈴木宗男議員
【動画】ウクライナ支援は紛争を長引かせる＝鈴木宗男議員
Sputnik 日本
在日ロシア大使館で行われた「ロシアの日」招待会で、鈴木宗男議員がスプートニク読者にメッセージを送った。 2024年6月11日, Sputnik 日本
2024-06-11T18:00+0900
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ロシア
戦争・紛争・対立・外交
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鈴木議員は「ウクライナへの武器供与や資金援助は紛争が長引くだけ。日本の政治家として一にも二にも停戦を訴える」と述べた。鈴木議員はまた、「私は古くからロシアの友人で、これからもロシアの友人である」と強調。近日中のロシア訪問への意欲も示した。
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【動画】ウクライナ支援は紛争を長引かせる＝鈴木宗男議員
在日ロシア大使館で行われた「ロシアの日」招待会で、鈴木宗男議員がスプートニク読者にメッセージを送った。
鈴木議員は「ウクライナへの武器供与や資金援助は紛争が長引くだけ。日本の政治家として一にも二にも停戦を訴える」と述べた。
鈴木議員はまた、「私は古くからロシアの友人で、これからもロシアの友人である」と強調。近日中のロシア訪問への意欲も示した。