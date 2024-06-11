未来の露日関係発展の土台を維持する＝駐日大使

ニコライ・ノズドレフ駐日露大使は11日、東京の在日露大使館で開かれた「ロシアの日」招待会で挨拶し、「ロシアは日本との実質的協力にオープン」と述べた。鳩山由紀夫元首相や鈴木宗男議員も挨拶した。