Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省

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露国防省は11日、露南部の北オセチア共和国の山間部で、訓練中の戦闘機Su34が墜落したと発表した。同省によると、少なくともパイロット1人が死亡した。暫定的な事故原因は、技術的トラブルと説明している。