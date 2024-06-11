日本
https://sputniknews.jp/20240611/su341-18606539.html
Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省
Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省
Sputnik 日本
露国防省は11日、露南部の北オセチア共和国の山間部で、訓練中の戦闘機Su34が墜落したと発表した。同省によると、少なくともパイロット1人が死亡した。暫定的な事故原因は、技術的トラブルと説明している。 2024年6月11日, Sputnik 日本
2024-06-11T13:24+0900
2024-06-11T13:24+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/07/17014475_0:0:2088:1176_1920x0_80_0_0_dc518a6599d9b9da9448b747847b7ae4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/07/17014475_107:0:1890:1337_1920x0_80_0_0_c6d388397778668b1290673a30c4a670.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 災害・事故・事件
ロシア, 災害・事故・事件

Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省

2024年6月11日, 13:24
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / メディアバンクへ移行Su34
Su34 - Sputnik 日本, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
メディアバンクへ移行
サイン
露国防省は11日、露南部の北オセチア共和国の山間部で、訓練中の戦闘機Su34が墜落したと発表した。同省によると、少なくともパイロット1人が死亡した。暫定的な事故原因は、技術的トラブルと説明している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала