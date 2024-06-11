https://sputniknews.jp/20240611/su341-18606539.html
Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省
Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省
Sputnik 日本
露国防省は11日、露南部の北オセチア共和国の山間部で、訓練中の戦闘機Su34が墜落したと発表した。同省によると、少なくともパイロット1人が死亡した。暫定的な事故原因は、技術的トラブルと説明している。 2024年6月11日, Sputnik 日本
2024-06-11T13:24+0900
2024-06-11T13:24+0900
2024-06-11T13:24+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/07/17014475_0:0:2088:1176_1920x0_80_0_0_dc518a6599d9b9da9448b747847b7ae4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/07/17014475_107:0:1890:1337_1920x0_80_0_0_c6d388397778668b1290673a30c4a670.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 災害・事故・事件
Su34戦闘機が墜落、1人死亡＝露国防省
露国防省は11日、露南部の北オセチア共和国の山間部で、訓練中の戦闘機Su34が墜落したと発表した。同省によると、少なくともパイロット1人が死亡した。暫定的な事故原因は、技術的トラブルと説明している。