https://sputniknews.jp/20240612/18617238.html
太平洋の海底で最古の生命体が発見
太平洋の海底で最古の生命体が発見
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科学者の国際チームが太平洋の深海底で最高で1万5000年も長生きする軟体動物、ガラス海綿体（六放海綿綱）を見つけた。科学技術ニュースサイト「Phys」は、これは地球上で最も長寿の古代生物である可能性があると報じている。 2024年6月12日, Sputnik 日本
2024-06-12T00:17+0900
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この生物が見つかったのはクラリオン クリッパートン ゾーン（CCZ）と言われる、東太平洋のハワイからバハ・カリフォルニア半島にわたって東西に長く伸びる広大な海域の海底3500～5500メートルの場所。海底の生物探査、撮影には遠隔操作の機器が使用された。
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科学者の国際チームが太平洋の深海底で最高で1万5000年も長生きする軟体動物、ガラス海綿体（六放海綿綱）を見つけた。科学技術ニュースサイト「Phys」は、これは地球上で最も長寿の古代生物である可能性があると報じている。
この生物が見つかったのはクラリオン クリッパートン ゾーン（CCZ）と言われる、東太平洋のハワイからバハ・カリフォルニア半島にわたって東西に長く伸びる広大な海域の海底3500～5500メートルの場所。
海底の生物探査、撮影には遠隔操作の機器が使用された。