https://sputniknews.jp/20240612/18618548.html

自然では一度絶滅した野生馬がカザフスタンに回帰 再野生化の試み

自然では一度絶滅した野生馬がカザフスタンに回帰 再野生化の試み

Sputnik 日本

野生馬モウコノウマ（プシバルスキーウマ）が元来の生息地であるカザフスタンへ200年ぶりに戻された。ベルリンとプラハの動物園から移送されたのは雌6頭と雄1頭。 2024年6月12日, Sputnik 日本

2024-06-12T01:59+0900

2024-06-12T01:59+0900

2024-06-12T01:59+0900

動物

カザフスタン

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/0c/18618607_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_e975e696adc66fddd4f481efa5f67760.jpg

モウコノウマはハンティングや牧草地の道路建設など、人為的な活動が災いし、1969年には野生したでは一度絶滅したとみられている。今回の移送で自然の条件下での繁殖、再野生化、個体数の回復が図られる。

カザフスタン

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

動物, カザフスタン