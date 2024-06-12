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小池知事が3選出馬を表明 東京都知事選挙
小池知事が3選出馬を表明 東京都知事選挙
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東京都の小池 知事（71）は12日、来月投票が行われる都知事選挙に3選を目指して立候補すると表明した。日本の各マスコミが報じた。 2024年6月12日, Sputnik 日本
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小池氏は最終日の都議会本会議で、「もっとバージョンアップさせた『東京大改革3.0』を進めていく。その覚悟を持って7月の東京都知事選への出馬を決意した」と述べ、来月7日に投開票が行われる都知事選に、3期目を目指して立候補することを表明した。 報道によると、小池知事に対しては、自民党、公明党、地域政党「都民ファーストの会」が支援する見通し。
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小池知事が3選出馬を表明 東京都知事選挙
2024年6月12日, 15:23 (更新: 2024年6月12日, 21:23)
東京都の小池 知事（71）は12日、来月投票が行われる都知事選挙に3選を目指して立候補すると表明した。日本の各マスコミが報じた。
小池氏は最終日の都議会本会議で、「もっとバージョンアップさせた『東京大改革3.0』を進めていく。その覚悟を持って7月の東京都知事選への出馬を決意した」と述べ、来月7日に投開票が行われる都知事選に、3期目を目指して立候補することを表明した。 報道によると、小池知事に対しては、自民党、公明党、地域政党「都民ファーストの会」が支援する見通し。